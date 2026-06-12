傳鄭麗文被放鳥 陳以信嗆賭千份雞排喊不可能：美國對她正感興趣

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國民黨前不分區立委陳以信。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，傳出原本預計美東時間10日前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，不過，當天鄭一行人並未現身，傳出會晤被美方臨時取消。鄭麗文11日出席華府僑宴開轟，稱民進黨遊說阻撓美國國會議員接見，但遭民進黨立院黨團總召蔡其昌回擊：「民進黨能主導川普官員？」國民黨前立委陳以信今（12日）則放話，若鄭麗文這趟美國行沒見到「（美國）行政部門」就要發放1千份雞排。

據《自由時報》報導，華府媒體圈研判，鄭麗文吃了一記美方「閉門羹」，導火線主因恐怕在於鄭麗文即便人在美國，卻連日公開批評軍售案與台美關係等，種種言論讓美國政府意外與不解，加上鄭出訪前國民黨大砍國防特別預算，也加劇此行陰影。

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另外，鄭麗文在僑宴宣稱「民進黨不斷遊說要美國國會議員不要見她」，並說還好自己腿長、團隊體力好，兩天內見了9位美國國會議員；對此，蔡其昌相當不解，直言民進黨政府難道可以主導川普的政策走向、或是主導川普身邊的官員要見誰嗎？

陳以信今天幫腔黨主席，稱鄭麗文訪美表現從各方面來看都是大成功，至於外界質疑鄭遭美國行政部門放鴿子一事，他認為是「酸葡萄心理見不得鄭麗文好、國民黨好」，由於陳以信曾任國民黨海外部、國際事務部主任，以自身經驗分析「美國行政部門絕不可能不見鄭麗文」。

陳以信列出3點分析，包含鄭麗文是台灣國會最大黨黨主席，美方行政部門「不見她其實就是失職」，其次是美中關係趨勢正轉向和平穩定，「這與鄭麗文標舉的兩岸和平繁榮路線相呼應」，第三則是美國對台灣政局高度關注，「鄭麗文在台灣政壇快速崛起讓美方大感意外」，彷彿當年韓國瑜風潮，「其實現在美國人對鄭麗文正感興趣」。

陳以信也自信表示，以上分析再有道理，「綠營政客媒體名嘴還是有人會聽不進去」，為此，他發下豪語要賭雞排，直言此行鄭麗文若沒見到美國行政部門，就到國民黨中央黨部前面發1千份雞排，同時也要正在大肆批評的人，最後如果集體翻車，請記得還鄭麗文及國民黨公道，陳以信還說買一份送他就可以了。

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