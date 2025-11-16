傳鄭麗文遭歐封殺？密集接見「5重量級駐台代表」破謠言

國民黨主席鄭麗文16日在中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）。（圖／取自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪表示，「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，是民選領袖」，事後傳出遭歐洲國家駐台機構封殺。但鄭麗文近日會見美、星、日、英駐台代表，16日更分享在中央黨部接見德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）的畫面，破除謠言。

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日前往國民黨中央黨部拜會鄭麗文，國民黨提到，谷立言於會中誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。谷立言則重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。13日，鄭麗文又接見了日本台灣交流協會代表片山和之，藍營稱是友好且建設性的會談。

鄭麗文15日發文談及與英國在台辦事處代表包瓊郁的會談，雙方一致認為，處理兩岸關係必須建立在相互尊重的基礎上，而台灣人民的利益與福祉始終應受到尊重。包瓊郁誠摯邀請鄭再次訪英，並提到雙方同為劍橋大學校友，期待未來能持續保持密切的溝通交流。

鄭麗文今(16日)則發文分享與德國在台協會處長狄嘉信的會面過程，雙方重申民主、自由與法治是雙方長期共享的重要價值。雙方燈認同維持台海和平與穩定至關重要，這也是德國的核心利益。狄嘉信表示，德國願持續與國民黨保持緊密聯絡，並期待持續互動交流。

國際政治觀察家方恩格對此發文表示，昨天(15日)英國駐台代表與鄭麗文會談時，他就寫「如果以後其他歐洲國家駐台代表與鄭麗文會談的話，就知道有人放假新聞，打認知作戰」。結果呢？今天德國駐台代表與鄭麗文會談。網友直呼，台灣人愈來愈看清綠營的手法。

