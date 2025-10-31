傳鄭麗文點名接棒傅崐萁總召大位 林德福回應了

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁任期將於明年1月屆滿，日前包含國民黨立委林德福等多名資深立委被點名可能接棒總召，「鏡週刊」報導國民黨新任主席鄭麗文曾向立法院探詢總召事宜，並詢問：「大家覺得林德福怎麼樣？」

林德福今日上午參加國民黨團大會，記者詢問是否有被徵詢接任總召，林德福沒有正面回應是否有被徵詢，僅表示「那明年的事，還早嘞！明年啦！不是今年，謝謝」。不過，最近林德福也開始找媒體餐敘，積極的動作是否與明年可能接任總召有關耐人尋味。

事實上，林德福在2017年至2018年就曾擔任一年的國民黨團總召，若明年再接任，也就是第二次擔任國民黨團總召。

