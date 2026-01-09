傳重啟國共論壇為「鄭習會」鋪路 石平：國民黨被騙2次！別輕易相信共產黨

日本維新會參議員石平說，別輕易相信共產黨。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 傳出國民黨副主席蕭旭岑27日擬率團出訪中國重啟「國共論壇」，並為「鄭習會」鋪路。對此，遭中國制裁的日本維新會參議員石平今（9）日表示，從歷史來看，兩次國共合作的結果，上當受騙的是當時的國民黨。他認為，台灣的政黨應該吸取教訓，別輕易相信共產黨，即便要對話，也得增強自己的國防力量，有底氣也許可以對話。

日本維新會參議員石平率團赴立法院參訪。 圖：高逸帆／攝

石平今上午率訪團成員，包括石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥、印太戰略智庫執行長矢板明夫赴立法院拜訪。民進黨立委王定宇、沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、黃捷、李坤城、張雅琳等人出席。

媒體詢問，傳出國共論壇在 27 日登場，國民黨副主席蕭旭岑要率團出訪，外界解讀說是在為「鄭習會」試水溫。怎麼看中共持續對台灣施壓，還有談的空間嗎？能為台海帶來和平，還是反而被中國當成政治工具？

石平表示，他是日本的參議員，對台灣國內的政治不好多發表意見，但他想說，因為他從小生長在中國，一直在對中國共產黨進行研究，所以對這個政權還是有一定認識。他認為，對這個政權，即便要跟它對話的話，也得有一種底氣、實力，只有有了底氣和實力，對話才有意義。

石平指出，對中國共產黨來說，是否對話並不重要，其無非是想透過對話來瓦解對方、欺騙對方。他舉例，從歷史上來看，兩次國共合作的結果，上當受騙的是當時的國民黨，「上了兩次大當，最後失去中國大陸」。因此，他希望台灣所有的政黨，都要吸取這個慘痛的歷史教訓，不要輕易相信共產黨，也不要相信和共產黨的對話能夠產生什麼非常積極的結果。

石平表示，即便要對話，也得充分增強自己的國防力量，然後有了底氣、力量，也許可以對話。他說，若相信對話本身就能產生什麼好的結果，是對中國共產黨一個幻想，或者是認識不足。

王定宇指出，身為執政黨的成員，民進黨從來沒有反對和平的對話，阻撓對話的是中共政權，沒有尊重 2300 萬人真實存在的方式來對話。他說，如果對話要建立在國家沒了、主權沒了、人民的保障沒了，那不叫對話，那叫勸降。

王定宇表示，鄭麗文要去安排「鄭習會」，那是其心之所向的地方，但希望鄭不要用阻擋台灣的預算、國防預算，去妨礙國家的發展及安全，以當作「伴手禮」去要到這張門票，因為傷害的不只是個別政黨，傷害是國家的利益。此外，若真的見到面，也不要只是幫中共講威脅台灣的話，不要只是當中共傳聲筒，請說出台灣面對中國的威脅，請中國停止軍事威脅，請中國尊重中華民國在國際上真實的存在，把這些聲音轉達給中國國家主席習近平。

