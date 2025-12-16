即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」爭議再擴大。《鏡週刊》今（16）日報導，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾應黃國昌請託，匯款1,000萬元至凱思國際，資金隨後轉注《民報》。對此，政治評論員吳靜怡在臉書指出，凱思國際疑由人頭掛名，實際操控者另有其人，金流結構曝光，形同「防火牆全線潰散」。她直言，此案已非政治口水，而是司法問題，並嗆聲「有種，黃國昌就出來和金主對決」。

民眾黨主席黃國昌捲入「狗仔門」爭議持續延燒。媒體日前揭露，負責支付狗仔薪水的凱思國際，部分資金疑似回流至黃國昌相關人士口袋，名義負責人李麗娟僅為掛名人頭。今（16）日《鏡週刊》再爆料，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾應黃國昌請託，匯款新台幣1,000萬元至凱思國際帳戶，該筆資金隨後即轉為投資《民報》。

對此，政治評論員吳靜怡在臉書發文指出，實際匯出千萬元的金主已到案作證，清楚說明是黃國昌親自開口要求，並指定款項匯入凱思國際。吳靜怡直指，表面由安親班老師李麗娟掛名負責的凱思國際，實際操控者另有其人，相關證詞顯示，李麗娟恐為人頭角色。

吳靜怡質疑，凱思國際並非正常營運公司，而是資金中繼站。金主坦言並不認識李麗娟或狗仔成員，完全是基於對黃國昌的信任才匯款，卻發現資金流向與原先說法不符。她認為，從資金來源、公司架構到人員關係，皆圍繞同一核心人物運作，符合司法實務中「實質控制人」的典型樣態。

接著，吳靜怡進一步指出，相關爭議不只牽涉凱思國際，還延伸至《民報》、求真民調，甚至鏡電視與臺雅集團，質疑是否涉及不當金錢往來與政治影響力運作。她強調，黃國昌當前面對的，已非單純政治攻防，而是具體證詞與金流問題，讓黃國昌有種就出來和金主對決！



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／傳金主作證「黃國昌請託匯千萬」 吳靜怡：凱思金流曝光防火牆潰散

