傳銀行向台積電調頭寸 楊金龍：有聽聞、覺得很納悶

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）台股強勢上漲，不只促成全民投資熱潮，還接連衍生「四貸同堂」、央行定存單不足額發行等現象。立委質詢時指出，市場傳聞有銀行跟台積電借錢，央行總裁楊金龍表示，他確實有聽聞此事，「我也覺得很納悶」。

央行3日標售的364天期定存單，創下4年來首見不足額發行的紀錄。外界解讀這是受到股市融資熱潮影響，導致市場資金趨緊。

楊金龍今天於立法院財委會說明，央行定存單罕見不足額發行，主要有3因素，一是適逢繳稅季，二是人工智慧（AI）熱潮延燒，AI企業融資需求上升，三是台股熱絡，資金紛紛前進股市。

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民進黨立委郭國文進一步指出，除了投資人「四貸同堂」、央行定存單賣不出去，近期聽聞銀行跟台積電借錢，也就是銀行給台積電的存款利率高過放款利率，藉此爭取台積電的龐大資金部位。

楊金龍直言「這個我有聽過」，他有和同事討論到此事，也覺得十分納悶，主要是台積電議價能力（bargaining power）較強所致，畢竟台積電在全球各國都相當知名。

郭國文表示，這些都是金融市場的扭曲現象，央行不應冷眼旁觀；楊金龍當場回覆，央行不會冷眼旁觀。（編輯：潘羿菁）1150610