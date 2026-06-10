傳銀行向台積電「調頭寸」？ 楊金龍：我也很納悶

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





台積電（2330）日前被爆出在銀行存款逾3兆元，成為銀行間拆借資金的關鍵對象。金融圈更傳出，有銀行為爭取台積電資金，提供的存款利率甚至超過某些放款利率，出現罕見的利率「倒掛現象」。此現象也讓國民黨立委郭國文今（10）日在國會質詢中央銀行總裁楊金龍。對此，楊金龍也坦言，對此狀況「我也很納悶」。

而央行3日標售的364天期定存單，罕見創下4年來首見不足額發行的紀錄。楊金龍說明，央行定存單罕見不足額發行，主要有3因素，一是適逢繳稅季，二是人工智慧（AI）熱潮延燒，AI企業融資需求上升，三是台股熱絡，資金紛紛前進股市。

廣告 廣告

此外，近期的AI行情讓資金流往股市，不少投資人和券商爭相向銀行借錢，導致銀行的存款告急，而台積電的存款因此成為銀行的「救援對象」。有爆料指出，銀行所給予的存款利率，甚至高於所收的放款利率，形成另類利息「倒掛」現象。

對此，國民黨立委郭國文指出，台積電在銀行有超過3兆元存款，卻出現銀行「向台積電借錢」利率高於放款利率，「這樣合理嗎？」

楊金龍回應，央行內部確實針對台積電存款的情況有討論，楊金龍解釋，台積電具備強大議價能力，因此能取得較優渥的條件，也可能導致藉由銀行調度資金時，存款利率異常偏高，對於存款利率倒掛的現象，他坦言「我也很納悶」。

（封面圖／東森新聞）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



台指期夜盤一度「大跌2000點」 V型反轉攻回43800點

雨後買水果注意！ 果販示警「4水果」易水傷腐爛：外表看不出

極端預測通常是錯的！ 謝金河批：一堆憑感覺的末日大師