傳鏡電視邀陳水扁開政論節目 NCC代理主委：若成真會開罰

外傳「鏡電視」將邀請目前保外就醫的受刑人、前總統陳水扁主持政論節目，恐違反相關規定。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今（8）日在立法院回答立委質詢時表示，目前還沒確定，且鏡電視執照規定根本不能開設政論節目，目前有接獲檢舉並處理中，若認定構成違規，就會開罰。

國民黨立委洪孟楷（左）、NCC代理主委陳崇樹。（中天新聞）

立法院交通委員會今開會審查《衛星廣播電視法》部分條文修正草案。

國民黨立委洪孟楷質詢時指出，陳水扁保外就醫時有「四不條款」，其中就有包含「不可主持政論節目」，而且再怎麼樣陳水扁仍是服刑中的受刑人，目前至少還有2個案件在審理中，現有看到獨家新聞，指陳水扁明年初（2026）要在新聞台主持政論節目。

洪孟楷強調，外傳不只製作團隊已然成形，政界更有不少人已接獲邀訪，甚至其中不少來賓為民進黨提名競逐2026百里侯的候選人。

洪孟楷嘲諷，司法好像可以雙重標準到無遠弗屆的地步，讓受刑人陳水扁趴趴走，而且除了專訪以外，他甚至可以直接主持節目，網路上就有他在主持節目。他要具體請教，如果明年新聞台直接邀請這個受刑人主持節目，NCC要怎麼處理好？

陳崇樹回答，確實有看到消息指出鏡電視要找陳水扁開節目，但在鏡電視官網並沒有披露相關消息，且鏡電視營運規範是不可以開政論節目的，NCC將持續關注，只要播出的內容不被認定為政論節目，NCC就沒有權限裁罰，另外受刑人人身自由等問題為法務部權責，NCC無從置喙。

不過，陳崇樹說明，目前NCC委員數不足，無法針對任何節目內容做出核處，但確實有接獲有關鏡電視的投訴案，也已經發函請鏡電視陳述意見，若經核處後認定有播出政論節目就會開罰。

陳崇樹進一步說明，像早前該電視台談大選就已經由NCC正式做出「警告」，都會納入未來評鑑與換照考量，只是目前鏡電視官網還沒有披露任何陳水扁開節目的消息，暫時無從評論。

