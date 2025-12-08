傳鏡電視邀陳水扁2026開政論節目 陳崇樹：若成真NCC會開罰

國家通訊傳播委員會目前因為委員人數未達門檻，無法針對電視台節目內容進行裁罰核處。圖非當事會議。（示意圖／CTWANT攝影組）

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今（8）日表示，前總統陳水扁是否真如外傳要去「鏡電視」主持政論節目還沒個確定，且鏡電視執照規定根本不能開設政論節目，目前有接獲檢舉並處理中，若內部認定程序構成違規，就會開罰。

陳水扁目前仍是「保外就醫」身分，行動理應受到不少拘束，然而近期卻傳出他將和鏡電視合作新開「總統鏡來講」談話節目並擔綱主持工作，時間點就落在2026年初，外傳不只製作團隊已然成形，政界更有不少人已接獲邀訪，甚至其中不少來賓為民進黨提名競逐2026百里侯的候選人。

廣告 廣告

今天立法院交通委員會上午審查《衛星廣播電視法》部分條文修正草案時，國民黨立委洪孟楷就怒批，陳水扁保外就醫時有「四不條款」，其中就有包含「不可主持政論節目」，而且再怎麼樣陳水扁仍是服刑中的受刑人，目前至少還有2個案件在審理中，如今陳水扁趴趴走多年，還可以無遠弗屆接受專訪與主持節目，這活脫脫是司法「雙標」。

陳崇樹則說，確實有看到消息指出鏡電視要找陳水扁開節目，但在鏡電視官網並沒有披露相關消息，且鏡電視營運規範是不可以開政論節目的，NCC將持續關注，只要播出的內容不被認定為政論節目，NCC就沒有權限裁罰，另外受刑人人身自由等問題為法務部權責，NCC無從置喙。

陳崇樹坦言，目前NCC委員數不足，無法針對任何節目內容做出核處，但確實有接獲有關鏡電視的投訴案，也已經發函請鏡電視陳述意見，若經核處後認定有播出政論節目就會開罰，像早前該電視台談大選就已經由NCC正式做出「警告」，都會納入未來評鑑與換照考量，只是目前鏡電視官網還沒有披露任何陳水扁開節目的消息，暫時無從評論。

國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹（左）坦言有接獲一些關於鏡電視的投訴消息。（圖／方萬民攝）

主管電視節目品質的國家通訊傳播委員會針對前總統陳水扁可能在鏡電視開設政論節目案如何處置以維官箴，各界關注。（圖／黃耀徵攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆：辦理退校並啟動心理治療

女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲

賴瑞隆兒涉校園霸凌 受害童家長爆賴妻「姿態高」：言詞滿是優越感