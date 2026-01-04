傳長榮航空「副機長急踩煞車」惹機長不滿施暴 民航局介入調查

長榮航空驚傳駕駛艙肢體衝突事件，一名機長日前在美國洛杉磯機場疑似違規超速滑行，遭副機師出聲提醒並緊急踩煞車，沒想到機長竟失控在駕駛艙內動手毆打副機師。長榮航空回應將啟動內部調查，並暫停正駕駛派飛，後續將召開紀律委員會，民航局也已針對飛行操作部分著手調查。

為了飛行安全，民航局要求航空公司飛行途中駕駛艙內維持至少兩名機組人員，但日前長榮航空正副機長疑似出現意見不同的狀況，最後竟演變成肢體衝突。

還原整起爭議事件，當時班機在美國洛杉磯機場執行起飛任務，機長執飛後推、滑行時，疑似違反安全規範超速滑行，副機師試圖制止並多次口頭警告，但機長置之不理。這時副機師依照標準作業程序踩下煞車，結果機長就情緒失控，進而向副機師施暴，導致副機師手背紅腫受傷。

長榮航空發聲明回應，依據飛機上的快速存取記錄器資料顯示，航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無超速，目前已主動啟動內部調查機制，已先暫停正駕駛派飛任務，待調查完畢會盡快安排召開紀律委員會。民航局也回應，已針對飛行操作部分著手調查，若有涉及飛安，將依法懲處。

