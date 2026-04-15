白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
傳長江存儲連擴3廠倍增產能 業者：內需為主、短期無礙市場價格
記憶體持續火熱，中國記憶體雙雄長鑫存儲、長江存儲的動靜也備受矚目。外媒日前報導長江存儲新建3座廠房計劃，旋即引發市場熱議恐對記憶體供需、乃至價格造成衝擊。一位熟悉記憶體的業內專家向本刊表示，AI步入推論階段，帶動的NAND儲存需求並非單一原廠的擴產速度趕得上，長江存儲擴產反而顯示整體市場需求樂觀。
根據路透社報導，中國NAND快閃記憶體晶片廠長江存儲計劃在今年建成1座工廠的基礎上，再新建2座工廠，3座工廠全部投產後，每廠每月有能力生產10萬片晶圓，總產能將較目前翻一倍以上。
知情人士並指出，長江存儲目前在中國武漢擁有2座晶圓廠，每月可生產20萬片晶圓；今年即將投產的第3座工廠，預計到2027年每月可生產5萬片晶圓。
記憶體業者認為，目前NAND需求的成長來自AI推論、資料中心、企業級儲存等，這類AI需求的成長速度遠高於供給擴張速度，當前情勢之下，NAND產業仍存在產能缺口。
事實上，中國本身對NAND儲存的需求強勁，涵蓋手機、PC、監控、AI應用等領域，業界多認為，長江存儲新增產能，也僅是優先滿足中國內需市場，對全球供需影響有限。
此外，業者指出，觀察全球主要記憶體原廠三星、SK海力士與美光等，基於資本支出考量，並未出現過度擴產的情況。加上半導體產業從擴廠到實際量產，通常需要2到3年時間，市場現在對於供給過剩憂慮過早。
更多鏡週刊報導
搭AI落地「養龍蝦」風潮 群聯潘健成：記憶體生意20年也做不完！
群聯豪發4億元獎金 潘健成估下半年Flash需求湧現：錢再多都不夠買貨！
記憶體大怒神1／GOOGLE壓縮技術只需六分之一儲存量 記憶體族群慘遭血洗
其他人也在看
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
別再亂買！3款「爆紅鞋」恐害腳變形 醫警告踩久會出事
（生活中心／綜合報導）近年主打「舒適好穿」的網紅鞋款在市場熱賣，從厚底洞洞鞋到標榜防滑的老人鞋，幾乎隨處可見。 […]
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
白沙屯媽祖進香請長假可以嗎？人力銀行：僅9%企業提供優於法令特休
隨著白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境等宗教活動接續開展，動輒八天至九天的行程，讓不少上班族面臨「是否請假全程參與」的抉擇。根據104人力銀行數據，9.3%企業提供優於《勞基法》的特休制度、75%企業未提供新進人員特休假；從員工是否具備足夠假期、企業是否提供彈性工時與請假制度，都考驗著主管同仁溝通技巧與既有職場制度彈性。
冷氣一開全是霉味？達人曝關鍵一步沒做 電費恐暴增
財經中心／王駿凱報導隨著氣溫升高，不少民眾準備開啟冷氣迎接夏季，卻發現一開機就飄出霉味、空氣不清新。
男子牙被拔光才知「須等半年後再植牙」 無牙返國罹憂鬱症走上絕路
英國一名48歲男子帕維爾（Pawel Bukowski）遠赴土耳其接受「全口植牙手術」後，才發現醫師沒有提供臨時假牙替代，甚至要求他6個月後再回診植牙。帕維爾回國後因為滿嘴無牙，又擔心將支付更多費用來治療失敗手術的後果，罹患憂鬱症，最後在家裡走上絕路。
賈永婕「一刀切」想變大學生！慘遭他吐槽：超醜歐巴桑…
娛樂中心／周希雯報導台北101董事長賈永婕結婚24年，育有3名孩子，一家五口感情融洽，他也不時以幽默風格分享家庭日常。他表示，近日嘗試了「一刀切」的髮型，本來期望回家後會被稱讚「根本大學生」，結果老公只是給了「沒有情緒價值的誇獎」，兒子更是毒舌狠批「超醜、歐巴桑」，令賈永婕心碎不已，直喊「說好的大學生呢？？？」
江柏樂批年輕人「不生小孩命不好」引戰 遭疑假帳號親回應了
江柏樂於14日發文指出，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。該貼文發布後，隨即遭到大...
夜市賣「中國澱粉腸」遭炎上！業者喊改名回歸 網讚：夠負責
饒河夜市一家攤販「誠實雞」日前分享，開設全台首個澱粉腸攤位，號稱是「台灣第一間澱粉腸」，不過遭網友砲轟中國澱粉腸其實成分不明，引發網路撻伐聲浪，店家也因此道歉、暫停營業。不過，「誠實雞」14日宣布，將更改店名重新出發，並表示已投保產品責任險、完成肉類檢驗報告，也有主動向衛生局說明最新情況，將於16日開幕。
超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶而會出現農藥殘留超標，但不是高殘留率水果，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」
白沙屯媽祖突指示「排排跪好」！趴地見震撼一幕 許維恩驚：我有多幸運
白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步前往北港進香，規模更勝以往，共有46萬名香燈腳同行。藝人許維恩歷經乳癌手術後逐漸恢復健康，近日現身白沙屯媽祖進香活動，親自投入志工行列發送飲水，她也分享神奇一事，「白沙屯媽祖指示我們要『排排跪好』」，下秒媽祖鑾轎便從頭上而過，讓許維恩直呼「好震撼」。
川普還錢了！ 美國政府下週「退還5.2兆關稅」涉及5300萬批進口貨物
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導美國政府計畫於本月20日正式啟動一套名為CAPE的退款系統，預計向美國進口商退還總額高達1660億美元（約台幣5.2兆）的關...
89歲爺爺不吃藥、無慢性病 醫揭「2件事」是健康長壽關鍵
美國醫學博士阿凡蒂．庫馬爾－辛格在著作中分享，她的爺爺活到89歲時仍未服用任何固定藥物，也未罹患慢性病，直到去世前依然頭腦清晰、記憶力完整，而規律的生活習慣與日常冥想正是延年益壽的關鍵因素。
天生自帶「智慧財」的4生肖！生肖蛇賺錢總能快人一步，「這位」才華財運雙豐收、賺錢毫不費勁
有些人努力一輩子，卻始終在原地打轉；但也有一種人，看似不費力，卻總能在關鍵時刻做出正確選擇，讓人生一路順勢而上。這樣的人，往往不是單靠運氣，而是擁有與生俱來的判斷力與格局，也就是所謂的「大智慧」。他們
一日閃紅綠雙燈？森崴開盤跌停後急拉漲停 來回震盪20%
森崴能源（6806）在子公司風電案踩雷後，宣布每股虧損高達60元，隨後連吞7顆綠燈，沒想到今日股價在開盤時直殺跌停後，盤中竟然直接拉上漲停，來回震盪20%，一日雙燈也讓市場相當驚愕。
柯震東、舒華二度爆熱戀 經紀人：沒聽說此消息
柯震東與舒華二度爆出緋聞，2人最初於2024年同框合影，當時就引發不小關注，加上後來柯震東於舒華貼文下方的留言，曾一度被解讀是隔空放閃，連韓國媒體都熱議，當時連舒華經紀公司Cube都站出來否認戀情，稱「毫無事實根據」，如今再傳穩定交往，記者傳訊向柯震東經紀人求證，對方暫未回應。
賈永婕換新髮型！兒子一看秒吐槽「超醜歐巴桑」：你的頭髮是一個板子
賈永婕透露，自己原本計畫將頭髮留長，並在進行造型前明確向髮型師表達此一想法。不過髮型師提醒，「你上一次說這句話之後，頭髮就變很短。」對此，她當時仍自信回應這次不會重演，未料最終仍在過程中「一刀剪下」，讓她無奈表示「又是一個意外」，形容人生常常不如預期。完...
國旅落寞？台灣有願意一去再去的景點？眾人爆推這些地點：出國也難取代
近年物價上漲，帶動飯店與民宿價格節節攀升，加上觀光區餐飲費用調漲與交通不便等問題，使不少民眾對國旅興趣降低，甚至出現「去南部不如飛沖繩」的聲音。不過，仍有網友好奇發問：「雖然大家都說國旅已死，但有沒有哪裡是你願意一去再去的地方？」貼文曝光後，引發網友熱議。
不倫粿粿又閃兵！王子37歲生日遭求償百萬 粉絲湧社群吐這句
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院昨（14日）下午開庭，而正好也是王子的37歲生日，王子的微博也湧入粉絲祝福。