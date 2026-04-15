傳長江存儲連擴3廠倍增產能 業者：內需為主、短期無礙市場價格

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記憶體大缺貨，各家原廠擴產計畫不斷。（示意圖，pixabay）

記憶體持續火熱，中國記憶體雙雄長鑫存儲、長江存儲的動靜也備受矚目。外媒日前報導長江存儲新建3座廠房計劃，旋即引發市場熱議恐對記憶體供需、乃至價格造成衝擊。一位熟悉記憶體的業內專家向本刊表示，AI步入推論階段，帶動的NAND儲存需求並非單一原廠的擴產速度趕得上，長江存儲擴產反而顯示整體市場需求樂觀。

根據路透社報導，中國NAND快閃記憶體晶片廠長江存儲計劃在今年建成1座工廠的基礎上，再新建2座工廠，3座工廠全部投產後，每廠每月有能力生產10萬片晶圓，總產能將較目前翻一倍以上。

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知情人士並指出，長江存儲目前在中國武漢擁有2座晶圓廠，每月可生產20萬片晶圓；今年即將投產的第3座工廠，預計到2027年每月可生產5萬片晶圓。

記憶體業者認為，目前NAND需求的成長來自AI推論、資料中心、企業級儲存等，這類AI需求的成長速度遠高於供給擴張速度，當前情勢之下，NAND產業仍存在產能缺口。

事實上，中國本身對NAND儲存的需求強勁，涵蓋手機、PC、監控、AI應用等領域，業界多認為，長江存儲新增產能，也僅是優先滿足中國內需市場，對全球供需影響有限。

此外，業者指出，觀察全球主要記憶體原廠三星、SK海力士與美光等，基於資本支出考量，並未出現過度擴產的情況。加上半導體產業從擴廠到實際量產，通常需要2到3年時間，市場現在對於供給過剩憂慮過早。

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