傳關稅談判含助美訓練半導體人才 楊珍妮：現未談到這些

台美關稅談判進入最後文書交換階段，外傳台灣對美投資金額上看4,000億美元，且談判涉及協助美方訓練半導體人才。不過，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮今天(1日)在立法院強調，4,000億美元數字為外界揣測，投資金額尚未議定，「台灣模式」也與日、韓有別。她並明確表示台灣沒有答應美方要協助訓練技術人員，「現在沒有談到這些」。

立法院經濟委員會1日邀請經濟部、國發會、行政院經貿辦等相關單位，就台美關稅協議做專案報告並備詢。

行政院長卓榮泰日前表示台美對等關稅(Reciprocal Tariff)進入最後階段，雙方處於總結會議前的文書交換階段。朝野多位立委關注談判何時能夠完成，行政院經貿辦總談判代表楊珍妮仍未鬆口，僅表示台灣希望爭取對等關稅稅率調降且不疊加，另考量我國產業結構特殊，半導體、電子產業造成巨大貿易逆差，因此一定要爭取232相關關稅一起談，盼能獲得最惠國待遇，待232關稅談妥才會結束談判，進而讓對等關稅稅率調降。她表示這是我方的期盼，且「機率非常高」。

外傳台灣將投資美國4,000億美元，楊珍妮駁斥，強調這個數字為外界揣測，投資金額尚未議定。

經濟部長龔明鑫則表示，對美投資不會是政府的財政支出，而是以「台灣模式」推動對美投資，也就是企業考量貼近客戶、有訂單潛力而自主對美投資，並由台、美政府協助，提供很好的投資條件促成投資落地美國，這與日、韓直接拿出一筆錢在美國進行財政投資有別。

有關外媒報導指協助美方訓練半導體人才是談判的一環，楊珍妮否認，表示「我們沒有答應美國要幫他們訓練技術人員」。在國發會主委葉俊顯提到「這應該不會是談判條件」後，楊珍妮又再次強調「沒有談到這些」。她說：『(原音)他們剛剛已經表述了這個金額議定，而且並沒有說訓練他的勞工是談判...關稅減讓的一部分，我們現在沒有談到這些。』

另外，為縮小台美貿易逆差，中油擬採購美國阿拉斯加液化天然氣，立委關切這項採購涉及協助美方拉設管線，將是巨額投資，且日、韓就此事均持保留態度。

中油董事長方振仁回應，中油只是簽署意向書，最後是否投入要看實際投資效益而定。龔明鑫則說，管件拉設是從產地拉到當地港口，且台灣不會是唯一的投資國，如果其他國家不投資，台灣當然沒有辦法投資。(編輯：宋皖媛)