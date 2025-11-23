傳阮文紹「逃亡專機」是它 4姊妹機命運揭密
中華科技大學校園內一架編號「2723」的退役波音727飛機，擁有豐富多彩的歷史背景與使用經歷。這架飛機長期被誤傳為南越前總統阮文紹逃亡來台的專機，經查證實為其姊妹機「2724」。從民航機、行政專機到教育訓練用途，2723見證了台灣航空史的重要片段。如今它與其他歷史飛機一同靜立於校園中，成為航空維修教學的寶貴教材，也是台灣少數能近距離觀賞的真實機體之一。
在中華科技大學校園內，一架編號2723的退役波音727飛機靜靜佇立，成為校園的地標。走進這架飛機，從客機座艙往前走到駕駛座，映入眼簾的是傳統的機械式儀錶板，展現了這架飛機的歷史感。這架飛機曾被誤傳為南越總統阮文紹的專機，但實際上應是它的姊妹機2724。前中華科大副校長朱靜麟表示，當時傳聞是阮文紹總統從越南飛到台灣後，飛機被台灣扣留下來，交給華航使用，後來華航又將4架飛機移交給空軍。事實上，空軍確實曾同時擁有四架波音727飛機，而2723在1982年移交給空軍後，成為行政專機隊的一員。
這架2723飛機在擔任行政專機期間，主要負責接送院長、部會首長等高級官員。朱靜麟指出，機艙內部就像小型會議室，設有長官級的會議桌。至今機艙上仍保留著空軍安全須知的標示，見證了它的軍旅生涯。在結束軍方服務後，這架飛機被移交給中華科技大學，由老師帶領學生重新組裝，成為噴射客機維修訓練的重要教材。中華科大校長李禮仲強調，他們希望藉由實務與學界的結合，將學校打造成航空維修人才的搖籃。
在校園中還有另一架飛機，是在1958年823砲戰時執行空投任務的C119運輸機。朱靜麟介紹，據他了解，能夠倒車的飛機大概只有這種C119型號。
這些歷史飛機一一解密了當時的重要任務，證明真實的故事比傳說更加精彩，也成為台灣航空史上少數能夠近距離觀賞的真實機體，讓人們有機會親身感受這段歷史。
