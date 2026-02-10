傳防具俊曄爭產找李靚蕾律師團打攻防戰 S媽、小S發聲怒斥

S媽傳為了防止具俊曄爭產，找上李靚蕾離婚官司律師團隊打攻防戰，不過她已否認此事。(圖／陳俊吉攝)

藝人大S去年2月過世後，留下約10億新台幣身家，傳出S媽得知具俊曄屬於遺產繼承人的第一順位後，為了防止他爭產，找上李靚蕾離婚官司委任的律師團隊處理，具俊曄也找律師維護自身權益，導致家中氛圍呈現諜對諜狀態，如今S媽及小S接連發聲否認報導內容。

根據《鏡週刊》報導，S媽得知具俊曄依法屬於大S遺產繼承人的第一順位，便在第一時間要求他放棄遺產，甚至要求徐家人包括翻譯及員工等，必須封口禁止對外透露有關遺產的細節，甚至找上幫李靚蕾打離婚官司的律師團隊協助，具俊曄則是找來律師維護權益，雙方形成攻防戰，對此，S媽10日上午駁斥傳聞：「我痛恨打官司 勞民傷財，謝謝」，否認要和具俊曄打官司，此外，S媽補充表示，她現在都叫具俊曄「阿德」（韓文兒子的意思），「他是我兒子，謝謝他那麼愛熙媛也這麼尊敬我，我也愛他」。

S媽及小S發聲駁斥不實報導。（圖／中時資料照）

得知新聞報導內容後，小S隨後也發聲怒斥：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止」。

據悉，大S出道30年來所賺的每一分錢，都是全部交由S媽打理，一直到病逝前，都是伸手跟S媽領零用錢過日子，大S從《流星花園》走紅後，代言及戲劇邀約就從未間斷過，最多一項代言就上看千萬台幣，年收入更是超過新台幣一億元，財產數字相當驚人。

藝人大S去年2月過世後，留下約10億新台幣身家。(圖／中時資料照)

