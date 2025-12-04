傳阿扁將主持電視節目 謝寒冰喊非常樂見：在野黨2026可照三餐打

《上報》昨（3）日獨家揭露，前總統陳水扁將在《鏡電視》主持「總統鏡來講」節目，從廣播節目主持人，升格為電視節目主持人，節目預計明（2026）年初播出。對此，資深媒體人謝寒冰樂觀其成，阿扁去主持節目，只要節目存在1天，藍白就可在2026九合一大選期間「照三餐打」，大喊，「證明中華民國的司法已死」。

資深媒體人謝寒冰。（資料照／中天新聞）

傳出陳水扁將升格為電視節目主持人，就有綠營文宣高手私下戲稱，「新節目恐將比《勇哥物語》及《有夢上水》更有看頭」，不過也有一派人坦言，想要力拚特赦的阿扁，目前仍有官司問題，如今傳出要升級成電視主持人，目的就是要維持話語聲量，恐讓面對特赦難題的賴清德更加頭痛。

另外，針對外界質疑，陳水扁從2015年1月核准保外就醫，期間多次對於台中監獄規定的「不進競選會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的5不原則踩紅線，參與政治活動，現在還傳出將擔任電視節目主持人，根據《TVBS新聞網》報導，台中監獄副典獄長李敬樑回應，目前還在查證媒體報導內容是否屬實，並持續蒐集資料釐清中。

前總統陳水扁。（資料照／中天新聞）

對此，謝寒冰今日上政論節目《新聞大白話》表示，阿扁最近動作頻頻，看起來像是在向總統兼民進黨主席賴清德叫板，倘若阿扁真要去主持電視台的政論節目，他是非常樂見。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

謝寒冰提到，陳水扁講話很有趣，也很會製造話題，如果真的節目開播，他建議藍白陣營，只要節目存在1天，在野黨就可以在2026九合一大選期間，照三餐打這件事，「證明中華民國的司法已死」。

