傳阿特曼曾試圖投資火箭公司 與馬斯克SpaceX決高下

（中央社紐約3日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天披露，人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼曾經試圖投資入股一家火箭公司，而此舉將與馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）正面對決。

華爾街日報引述知情人士報導，阿特曼（Sam Altman）今夏曾與由前藍源公司（Blue Origin）員工創立的Stoke Space接觸，並在秋季加快討論腳步，提出由OpenAI進行多筆股權投資、最終取得控制性股權的構想，總投資金額可能達數十億美元。不過，接近OpenAI的消息人士透露，雙方的會談已經停止。

報導中表示，阿特曼對於打造太空資料中心的可能性一直深感興趣，他認為AI算力需求將急速飆升，未來在地球建置資料中心的環境負擔恐難以承受。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、馬斯克（Elon Musk）及Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）都曾經談到在太空中興建AI運算叢集（AI computing clusters）的可能性。

此一構想目前僅止於理論，而Google與衛星公司Planet Labs已達成一項協議，將於2027年發射2枚搭載Google AI晶片的原型衛星。

由貝佐斯旗下藍源公司前員工成立的Stoke Space致力於打造可完全重複使用的火箭，這也是SpaceX試圖實現的目標。

而與Stoke Space合作將讓阿特曼與馬斯克在火箭發射領域正面交鋒。阿特曼近期創立了腦機介面公司Merge Labs，有意與馬斯克的Neuralink一決高下，同時OpenAI也正在打造社群平台，可能挑戰馬斯克旗下的X。

華爾街日報去年報導，阿特曼的投資版圖龐大，涵蓋逾400家公司。他近來雖減少個人投資，但不吝以OpenAI資金投入大型計畫。今年稍早，阿特曼宣布OpenAI與日本軟體銀行（SoftBank）等公司攜手投資一家新資料中心公司星際之門（Stargate），承諾投資180億美元。

今年6月，阿特曼與兄弟出席podcast節目時曾說道：「我該打造一家火箭公司嗎？我希望人類最終能消耗的能源比地球所能產生的還要多。」（編譯：劉淑琴）1141204