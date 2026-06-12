傳阿聯同意解凍數百億美元資金 換取伊朗停止攻擊

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在伊朗於美以伊戰爭期間連續數週對阿拉伯聯合大公國發動攻擊後，阿聯據報已同意向伊朗提供數十億美元資金。（圖／達志／美聯社）

4名消息人士透露，在伊朗於美以伊戰爭期間連續數週對阿拉伯聯合大公國發動攻擊後，阿聯如今已同意向伊朗提供數十億美元遭凍結的石油收入資金，標誌著阿布達比（Abu Dhabi）在戰略上的改弦易轍。

據《路透社》的獨家報導，這項尚未被媒體報導過的消息曝光之際，美伊之間旨在結束戰爭的更廣泛談判可能也已進入最後階段。外交人士表示，相關談判可能涉及釋放遭美國制裁凍結於海外銀行的數百億美元伊朗石油收入。

2名區域消息人士向《路透社》表示，阿聯已同意釋放總計100億美元的資金，其中超過30億美元已經交付。另外2名了解相關安排的消息人士則指出，涉及的總資金規模為200億美元，並補充稱，這項安排是以伊朗停止對阿聯發動攻擊作為交換條件而達成的。

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其中1名了解協議內容的消息人士還表示，首批30億美元資金已經可供動用。《路透社》無法確認這些預定轉移的資金究竟屬於阿聯本身，還是來自長期遭凍結於阿聯銀行體系內的伊朗帳戶資金，或是來自其他地區。

對此，阿拉伯聯合大公國外交部於今（13日）凌晨發表聲明，明確否認有關資金轉移的報導，包括涉及30億美元的相關說法。

阿聯在聲明中表示：「這些指控完全不實且毫無根據」，並強調「沒有任何遭凍結的伊朗資金透過阿聯被釋放、轉移或提供協助處理。」

稍早前，當《路透社》詢問有關資金轉移的安排時，1名阿聯官員表示，該國正致力於緩和緊張局勢並促進和平：「阿聯的外交政策以降低區域緊張情勢為指導原則，同時促進持久和平與穩定。阿聯支持包括美國在內各方所進行的努力，以保護區域人民免於承受衝突所帶來的後果。」

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