傳陳宗彥聚餐後腦溢血 馬偕：醫療團隊全力照護

前行政院發言人陳宗彥3號與友人聚餐時，傳出身體不適，回飯店之後疑似出現腦溢血症狀，緊急送往馬偕醫院救治，目前正在加護病房觀察中，對此，院方表示，會全力照顧陳宗彥，目前雖然已經控制住狀況，但還是處於危險期，尤其這2-3須密切觀察。

根據了解，這已經是陳宗彥第二次疑似因心血管疾病住院，但針對相關細節以及陳宗彥確切的病況，馬偕醫院表示，相關病情、隱私不便對外說明。

而針對腦溢血，醫師蘇一峰發文說明，這是腦部重大的疾症，成因是腦血管破裂，高血壓控制不良最常見，典型症狀包括頭痛、頭暈、言語不清，常常喝酒過量會增加風險。

廣告 廣告

陳宗彥曾在COVID疫情期間擔任疫情指揮中心副指揮官，2023年初內閣改組時，接任行政院發言人，不過因多項爆料引發爭議，請辭下台止血，近期投身公益及運動活動，不料昨晚突然傳出健康出狀況，震驚政壇。

台北／楊祥瑜 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

前行政院發言人陳宗彥聚餐突身體不適！ 加護病房觀察中

陳宗彥任職台南市府爆接受2次性招待 南院一審判「無罪」！

鄭文燦一審若有罪恐遭除名！民進黨立案查林宜瑾 陳宗彥送黨中央處分