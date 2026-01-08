傳陳昭姿兩年到不用辭立委 林國成不滿：考試不及格卻留下什麼邏輯

陳昭姿傳出因為要推《人工生殖法》可能例外於兩年條款留任立委，引發黨內質疑。（鏡報李智為）

民眾黨不分區立委因為黨內的「兩年條款」，本屆的8名立委中，除了去年才遞補上任的劉書彬以外，其他7人包括主席黃國昌，都要在今年1月31日卸任。不過最近傳出陳昭姿因為還要推《人工生殖法》，可能將有例外繼續留任。對此同樣準備卸任的林國成就比喻，這好像考試及格的人要卸任、考試不及格的卻要留任，外界看起來不合邏輯。

兩年條款有例外？ 黃國昌球丟回柯文哲

民眾黨主席黃國昌近日受訪透露，已經簽完辭職書，月底就會統一送出，讓後面順位的候選人可以在2月1日遞補上任。但其中陳昭姿卻因為《人工生殖法》還在推，可能不會和其他人一起辭職。黃國昌證實，陳昭姿的部分還要她去和柯文哲討論，他也說，去年決議維持兩年條款時就有說，除非柯文哲另有指示否則都適用兩年條款。

其他人積極推法案卻下台 林國成質疑不合邏輯

政論節目《少康戰情室》7日晚間的節目談及此事，質疑陳昭姿另外和柯文哲談兩年條款例外，可能涉及民眾黨內制度的公平、公開性問題。白委林國成首先表示，他當然尊重黨中央的決定，但他舉例，如果用個案沒有通過就可以留任，就像考試及格的人要卸任、考不及格的人卻要留任，外界看起來不符合邏輯。

林國成再以黨內其他立委為例，像麥玉珍為了《新住民法》到處拜託，在國民黨支持、民進黨默認下通過了；張啓楷為了年輕加薪法案去四處請託、還請人吃飯求幫忙，法案也過了。而他自己主推勞保撥補修法，他看黨團沒有動作，在最後三個月他跑去拜託國民黨團總召傅崐萁，拜託完隔天就馬上排案。

林國成說，很多人都在說民眾黨考試及格的被要求下來，考試及格的繼續讀，「這是什麼邏輯？」他重申遵守黨部決議，但希望中央黨部要看一下老百姓的觀感。

