傳陳昭姿兩年到期不用辭立委 林國成喊：考試不及格還能留下什麼邏輯

立委陳昭姿質詢。李政龍攝



民眾黨不分區立委依黨內「兩年條款」規定，現任8席中，除去年遞補上任的劉書彬外，其餘7人包括黨主席黃國昌，均須於今年1月31日卸任，並由名單後順位人選自2月1日起遞補。不過，近期傳出不分區立委陳昭姿，因仍持續推動《人工生殖法》相關修法，可能不隨其他立委一併辭職，對此，同樣要卸任的林國成認為，這就像是考試不及格的人可以留任一般不合邏輯。

黃國昌近日受訪表示，相關辭職書已完成簽署，將於1月底統一送出，確保遞補作業順利進行。至於陳昭姿是否適用例外，黃國昌證實，因為《人工生殖法》還在推，可能不會和其他人一起辭職，由她自行與黨創辦人柯文哲討論決定。民眾黨去年決議維持兩年條款時已明確說明，除非柯文哲另有指示，否則一體適用。

廣告 廣告

同樣依規定準備卸任的不分區立委林國成在《少康戰情室》節目中質疑，若因個案推動法案尚未完成即可延後卸任，是否牽涉黨內制度的公平性與一致性。他強調自己尊重黨中央的最終決定，但外界觀感恐怕不符合邏輯。

林國成類比黨內其他立委推動法案的經驗指出，不分區立委中，麥玉珍為推動《新住民法》，多方協調溝通，最終在國民黨支持、民進黨默認下完成立法；張啓楷則為年輕加薪相關法案四處請託，最終也順利通過。

林國成也提到，他自己主推《勞工保險條例》撥補修法，因黨團遲未排案，最後在任期倒數三個月，親自向國民黨團總召傅崐萁請託，隔日即完成排案程序。他說這就像「考試及格的人要卸任，考試不及格的人卻能留任」，這是什麼邏輯？他重申，黨部如何決議，身為黨員都會遵守，但仍呼籲中央黨部在做出最後判斷前，審慎老百姓的觀感。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

台中榮總回應了！遭爆放任無照廠商執刀手術 神外名醫一旁納涼

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背