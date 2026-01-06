傳陳昭姿、柯私下喬兩年條款 黃國昌回應了

▲民眾黨主席黃國昌宣布將為退休警消啟動團體訴訟，和警消人員共同站出來討公道。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.06）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨不分區立委在2024年就職前簽下切結書，2年任期到後就必須辭職，讓順位在後的不分區立委遞補上。不過，民眾黨創黨主席柯文哲日前到立法院遊說代理孕母法案，被問及立法進度是否影響民眾黨立委陳昭姿兩年條款，柯文哲卻稱要私下討論。自稱昨日已簽署辭職書的民眾黨主席黃國昌今（6）日表示，並沒有破壞制度的問題，因為去年黨代表大會的決議的內容，就是維持執行2年條款，除非柯文哲另有指示。

民眾黨中央黨部今日舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，宣布將為退休警消啟動團體訴訟，和警消人員共同站出來討公道。會後媒體詢問兩年條款，柯文哲要跟陳昭姿喬2年條款，黃國昌回應說，回顧2024年選舉，那時候是由柯文哲親自去找台灣社會上面的人才加入民眾黨，老實的講，民眾黨能夠在2024年能夠拿到這麼多不分區的選票，柯文哲絕對是最大的因素，不會說是唯一的因素，但相信大家可以同意他說的。柯文哲當時跟每個不分區候選人在進行招募、攬才的時候，都有說明在黨的制度下面應該要如何運作。

黃國昌說，再回顧一下去年8月黨代表大會，當時於2年條款要不要繼續，其實有兩種不同的看法，這兩種不同的看法他認為都是為了黨好，有人為應該要繼續執行，讓台灣社會看到民眾黨開大門走大路，對於黨的制度就是要執行，但是也有人認為說在非常時期，2年就換了會不會影響到未來2年的戰力，這2種說法都有道理，都是為了民眾黨好。

黃國昌提到，所以當時他作為黨主席，才語重心長跟大家說接受他的提議，就是兩年條款繼續執行，除非柯文哲另有指示，當這樣說完了以後，全體與會的黨代表沒有任何一個人表示反對，大家全部都同意，這成為去年黨代表大會的決議，現在做的事情，就是在執行去年黨代表大會的決議。

黃國昌表示，至於陳昭姿的部分，就由她跟柯文哲另外處理，其實並沒有破壞黨制度的問題，因為去年黨代表大會在夏天的決議的內容就是這樣，至於說柯文哲跟陳昭姿需要另外處理的事情是什麼，這可能再過一段時間以後，大家就會更清楚，因為這些事情現在都屬於現在進行式，相信很快會有一個比較清楚、明確的答案。

黃國昌隨後接受網路節目專訪時表示，兩年條款不執行，以後沒有人會相信民眾黨，他更證實，陳昭姿在代理孕母法案完成修法通過之後就會請辭離開立院。

