即時中心／徐子為報導



台中市行政區人口最多的北屯區，因黃健豪轉任立委、另一名藍營市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布不連任，使該選區空出2席名額，且因人口增加還可能再增1席，使該選區議員有7席名額，藍綠白都積極備戰。前立委陳柏惟最近也傳出有意在北屯批民進黨戰袍上陣。對此，陳柏惟今（15）天回應，若是民眾有需要，他義不容辭，不過目前尚無此想法。





媒體《聯合新聞網》報導，陳柏惟證實，他目前戶籍在北屯，沒有任何政黨黨籍。



據了解，民進黨在北屯則仍保守維持提名3人，其中曾朝榮固守基本盤，將交棒兒子曾咨耀參選，市議員謝家宜將爭取連任。市黨部主委許木桂表示，謝家宜代表英系、曾咨耀屬正國會，新潮流將補1人，共提名3席，「不讓白營有空隙可鑽」。



日前也傳出，曾任盧秀燕市府的前新聞局長的吳皇昇，數月前已加入民眾黨，打算扎根北屯競選，他也承認若有機會在民代領域發揮，將「義不容辭，勇敢接受挑戰」。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／傳陳柏惟代表民進黨選台中北屯議員？本人回應了：若有需要義不容辭

更多民視新聞報導

熱臉貼冷屁股？傳館長進駐抖音「出師不利」 開播慘被封

藍白惡搞亂修《財劃法》 賴清德批「破壞財政永續」

鍾年晃、陳柏惟挺「她」競選高雄市長 原因全說了

