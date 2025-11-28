傳陳柏霖公司遭好友掏空？ 經紀人闢謠：報導並不確實

台北市 / 林李翰 綜合報導

有媒體爆料陳柏霖近年來財務吃緊，連「閃兵案」的交保金（50萬元）都是借來的。對此，陳柏霖經紀人回應，謝謝關心，該則報導並不確實。

陳柏霖今年10月捲入閃兵風波，最終檢方訊後諭令50萬元交保，遭起訴求刑2年8月。陳柏霖當時訊後向媒體表示，感謝檢察官和刑警，讓我面對年少時做出的取巧荒謬選擇。

根據《鏡報》新聞網指出，陳柏霖創立的「無敵影業」，近期也捲入財務危機，因這次閃兵案波及到許多工作，面臨到代言違約的賠償金，在結算公司資產時，疑似被陳柏霖信任的朋友掏空，也被爆出此次的交保金也是向朋友借來的。

廣告 廣告

針對公司被朋友掏空一事，交保金也是借來的。對此，陳柏霖經紀人回應，謝謝關心，該則報導並不確實。

原始連結







更多華視新聞報導

于朦朧死因再掀疑雲！ 生前疑遭經紀人賞巴掌

王大陸案意外扯出 陳柏霖認花10萬造假病歷逃兵

于朦朧經紀人傳改名潛逃來台 移民署：未接獲相關訊息

