傳陳水扁主持電台！黃揚明轟：又施展老步數
[NOWnews今日新聞] 《上報》昨（3）日報導，目前在保外就醫的前總統陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，預計明年初正式播出。資深媒體人黃揚明今（4）日表示，陳水扁如果真的能在保外就醫的狀態下，違背了四不原則主持政論，「那還真的是世界奇觀」。
根據《上報》，陳水扁將從廣播節目《有夢上水》主持人升格為電視主持人，明年初將和《鏡電視》合作新開《總統鏡來講》，節目製作團隊已開始籌備，首波邀約專訪對象鎖定民進黨提名2026縣市長大選候選人，預計將創造話題。
對此，黃揚明今日在臉書發文表示，這位前總統現在是「保外就醫」狀態，他能到電視台主持政論節目的話，那還真的是世界奇觀。
黃揚明指出，法務部過去曾在陳水扁保外就醫之初訂下「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」四不原則，但陳水扁早已一一突破，法務部仍不斷給扁方便，任其持續維持保外就醫狀態。
黃揚明續指，而「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，保外就醫者「除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關之活動。」這次陳水扁若能獲得中監允許主持電視政論節目，那法規真的就是「遇扁就轉彎」，擺好看的。
黃揚明直言，這次陳水扁再次施展「衝突、妥協、進步」的老步數，無論中監准許與否，陳水扁和鏡電視，都已把聲量、流量賺好賺滿。
