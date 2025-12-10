傳陳水扁將主持節目 學者曝他沒在怕：算準賴清德得靠深綠

近日傳出《鏡電視》將於前總統陳水扁合作開節目，預計在明年初播出，消息一出引發各界熱議。對此，淡江大學助理教授何景榮提到，阿扁之所以完全沒在怕，就是看準賴清德非常依賴深綠選票，無法獲得中間選民支持。

前總統陳水扁。（資料照／中天新聞）

何景榮9日在政論節目《新聞大白話》分析，近期陳水扁動作頻頻，似乎完全沒在怕賴清德，其原因就是看準賴清德無法獲得中間選民支持，只能拿到4成綠營基本盤的選票，因此非常依賴深綠選民，「賴清德也知道，如果真的把阿扁關回去，得罪獨派恐讓原本就很低的民調會更低」。

何景榮指出，相較於前總統蔡英文執政期間，她的民調較高，而且也能拿得到中間選票，那時候的陳水扁，相對起來就乖很多，因為他了解小英並沒這麼忌諱丟掉獨派的選票。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

何景榮也示警賴清德，希望他好好思考，倘若他仍堅持要走與在野黨對抗的極端路線，「把基本盤越做越小，最後連同為民進黨的陳水扁都沒在鳥你？」

前總統蔡英文。（資料照／中天新聞）

針對目前保外就醫的陳水扁，傳出有可能電視台主持政論節目，外界質疑恐違反相關規定一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹8日在立法院回答立委質詢時表示，目前還沒確定，且《鏡電視》執照規定根本不能開設政論節目，目前有接獲檢舉並處理中，若認定構成違規，就會開罰。

