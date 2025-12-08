傳陳水扁將主持鏡電視節目 NCC：涉政論節目即開罰

（中央社記者趙敏雅台北8日電）前總統陳水扁正保外就醫，近日外傳他明年將到鏡電視主持節目。NCC代理主委陳崇樹今天表示，鏡電視去年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但礙於NCC委員人數不足無法開會討論，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，NCC即可開罰，鏡電視官網至今未有相關訊息，NCC會持續關注。

立法院交通委員會今天排審衛星廣播電視法部分條文修正草案，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹等人列席報告及備質詢。

國民黨立委洪孟楷、游顥均關注，有媒體報導，陳水扁明年將到鏡電視主持節目，鏡電視是否可以主持政論節目。洪孟楷也詢問，陳水扁當時保外就醫，台中監獄提出他須遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」等4不原則，但受刑人在保外就醫期間可以專訪，甚至主持節目，NCC要如何處理。

陳崇樹回應，目前鏡電視不能開政論節目，至今鏡電視官網並無披露相關消息，NCC會持續關注。至於受刑人在外公開活動屬法務部權責，NCC予以尊重。

洪孟楷追問，鏡電視有節目為主持人邀請政論節目常客一對一對談，疑似藉此規避不能開政論節目的限制。

陳崇樹表示，NCC已發函請鏡電視陳述意見，先前也就「大選鏡來講」節目發出警告。若後續認定構成政論節目，依法行政，該罰就會罰。

陳崇樹說明，鏡電視去年有申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但因為NCC委員人數不足，無法開委員會處理，有提醒鏡電視仍不可製播政論性談話節目。（編輯：潘羿菁）1141208