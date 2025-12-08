傳陳水扁將主持電視政論節目 NCC稱「這件事」違法

前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持政論節目，NCC代理主委陳崇樹今日表示，鏡電視當初設立，就是不能開政論節目，若有政論節目就是違法行為。（圖：陳水扁新勇哥物語臉書）

目前保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持政論節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹今（8日）在立法院答詢時表示，鏡電視當初設立，就是不能開政論節目，若有政論節目就是違法行為。至於受刑人是否能主持電視政論節目，尊重法務部看法。

媒體報導，陳水扁明年初將到鏡電視擔任節目主持人，節目團隊已開始邀約民進黨2026候選人擔任嘉賓。國民黨立委洪孟楷今質詢陳崇樹，鏡電視「開巧門」，主持人邀請政治人物、政論節目常客做一對一對談，避掉禁開政論節目的限制，NCC是否了解？陳崇樹答詢，NCC知道這樣的取巧方式，也發函請鏡電視陳述意見，針對先前的情況也開罰警告，洪孟楷追問是什麼處罰？陳崇樹則說，「警告就是處罰」。

陳水扁2015年1月5日獲准保外就醫，至今已在外「趴趴走」逾10年，頻踩保外就醫紅線。他目前常態主持廣播節目，並在《鏡周刊》有專欄，不時分享政治秘辛並邀訪政治人物。如今又傳出將主持明年《鏡電視》新節目，是否違反台中監獄規定的「不進競選會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」5不原則？NCC代理主委陳崇樹表示，受刑人主持節目、在外趴趴走等舉動，屬於法務部權責。