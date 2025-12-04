傳陳水扁將主持電視節目！台中監獄回應了

▲傳前總統陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁於2015年1月因精神疾病與腦部病變，經醫療鑑定後獲准保外就醫，卻多次違反台中監獄規定的「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的4不原則，《上報》更是在昨（3）日報導，陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》。對此，台中監獄副典獄長李敬樑表示，還在查證媒體報導的內容是否屬實。

根據《上報》，陳水扁將從廣播節目《有夢上水》主持人升格為電視主持人，明年初將和《鏡電視》合作新開《總統鏡來講》，節目製作團隊已開始籌備，首波邀約專訪對象鎖定民進黨提名2026縣市長大選候選人，預計將創造話題。

廣告 廣告

根據《TVBS新聞網》報導指出，台中監獄副典獄長李敬樑回應，還在查證媒體報導的內容是否屬實，目前還在蒐集資料釐清中。針對保外就醫是否能上節目一題，李敬樑表示，就事實狀況去認定評估。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

傳陳水扁將主持電台！黃揚明怒轟「又施展老步數」：法規擺好看的

吳子嘉驚爆韓國瑜不選2028！沈富雄預言結果 直言：有睿智

台日不友好了？高市早苗對台立場大變！名醫見這事：臉真的丟大