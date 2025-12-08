傳陳水扁將主持電視節目？NCC回應：一情況就開罰

政治中心／李明融報導

前總統陳水扁近日傳出將重返螢光幕前，與《鏡電視》合作明年開始主持個人節目《總統鏡來講》，製作團隊已開始邀約包含獲民進黨提名2026大選候選人的來賓，由於目前仍是受刑人並保外就醫的身分，今天（8日）國民黨立委洪孟楷質詢通傳會（NCC）代理主委陳崇樹提出質疑，他回應「目前該新聞台官網還沒披露，會持續關注，構成政論性節目就是違法，未來若成事實一定會依法處理」。





傳陳水扁將主持政論節目！NCC回應「這類節目」就開罰：但官網尚未披露

洪孟楷（左）質疑陳水扁主持節目，是否違反規定。（圖／翻攝自立法院YouTube）

陳水扁於2015年1月因精神疾病與腦部病變，經醫療鑑定後獲准保外就醫，台中監獄限制規定「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的4不原則，不過近期傳出陳水扁將從廣播節目《有夢上水》主持人升格為電視主持人，明年初將與電視台合作開新節目，是否合法合規引發外界討論。對此，洪孟楷今天（8日）上午審查衛星廣播電視法部分條文修正草案，詢問陳水扁保外就醫，但仍是受刑人，還有2個案件在審理，但他看到一則獨家新聞是陳明年要在新聞台主持節目，「請問該新聞台能開設政論節目嗎？」，陳崇樹回應不能開政論節目。

NCC回應，若陳水扁的節目構成政論節目，會依法行政，該罰就罰。（圖／翻攝陳水扁Threads）

洪孟楷痛批當初的「四不條款」現在蕩然無存，他接著詢問，若明年新聞台直接邀請受刑人主持節目，NCC會如何處理？陳崇樹表示，若是的話會罰，已經在處理了「報導指涉的電視台在官網沒有披露相關消息，NCC會持續關注處理」，若主持的不是政論節目，就不涉及，反之電視台開的節目被認定有構成政論節目，就違反NCC當初對其的拘束，會依法行政，該罰就罰。至於受刑人趴趴走是否違反保外就醫規定，陳崇樹表示是法務部權責，NCC會予以尊重。

