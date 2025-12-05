傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多次踐踏保外就醫規定的「不進競選會場、不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」5不原則。對此，台中監獄回應「一切依法處理」。

保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。（圖／臉書陳水扁新勇哥物語）

因涉貪遭重判的陳水扁，自2015年保外就醫至今，當初台中監獄要他遵守5不原則，不過他早已多次違規，在政治上依然活躍。據「上報」報導，陳水扁明年預計和鏡電視合作開節目，擔任《總統鏡來講》電視節目主持人，節目團隊已開始邀約民進黨2026候選人擔任嘉賓，期盼新節目開播就賺取話題和收視。

廣告 廣告

陳水扁目前已主持廣播節目《有夢上水》，並在《鏡週刊》有專欄，不時分享政治秘辛，對南台灣的民進黨仍掌握話語權。報導指出，陳水扁與鏡媒體集團領導人裴偉私交甚篤，曾在2022年上過鏡電視節目《調查報告》的專訪。

對此，藍營立委斥責陳水扁無視保外就醫規則，還創紀錄展延44次。台中監獄副典獄長李敬樑則表示，將持續蒐集資料釐清事實，能否上節目「一切依法處理」。

更多FTNN新聞網報導

「北京2027完成武統準備」講稿被修改挨轟 陳水扁聲援：避免誤解哪裡錯了？

民進黨高雄4搶1 陳水扁稱「她」最強母雞：第六感覺得陳其邁也認可這人

前環保署長林俊義辭世 享壽87歲

