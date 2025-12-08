傳陳水扁踩線將主持政論？ NCC認已獲檢舉、函請業者陳述 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

外傳有電視台將邀請保外就醫中的前總統陳水扁主持政論節目，引發爭議。國民黨立委洪孟楷今（8）日於立法院質詢時質疑，陳水扁仍受「4不條款」限制，且身分仍是受刑人，若真上政論節目根本就是司法雙標；對此，NCC代理主委陳崇樹坦言確實有收到消息，已就相關檢舉發函要求電視台說明，若最終認定違規將依法裁罰。

立法院交通委員會今日進行審查「衛星廣播電視法部分條文修正草案」。洪孟楷指出，陳水扁保外就醫時有「4不條款」，包含「不上台、不演講、不談政治、不接受採訪」。他認為，無論如何陳水扁仍是受刑人，目前至少還有2個案件在審理中，但現在竟有媒體披露，指其2026要在新聞台主持政論節目。

洪孟楷強調，外傳不只製作團隊已然成形，政界更有不少人已接獲邀訪，甚至其中不少來賓為民進黨提名要參選2026九合一選舉的候選人。他批評，司法已雙標到無遠弗屆的地步，不僅讓陳水扁「趴趴走」，還讓其專訪，甚至可以直接主持政論節目，況且現在網路上就有扁主持的節目。

針對洪孟楷的質疑，陳崇樹坦言，確實有看到消息指出「鏡電視」要找陳水扁開節目，但該媒體尚未披露相關消息，且根據營運規範，「鏡電視」是不可以開政論節目的。不過，他也說，只要播出的內容不被認定為政論節目，NCC就沒有權限裁罰；而受刑人人身自由等問題為法務部權責，NCC無從置喙。

陳崇樹表示，目前NCC委員數不足，無法針對任何節目內容做出核處，但在接獲相關投訴後，已發函請「鏡電視」陳述意見，若經核處後認定有播出政論節目就會開罰。

照片來源：翻攝自洪孟楷臉書

