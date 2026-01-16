即時中心／温芸萱、魏熙芸報導

民進黨立委范雲今（16）日在會前受訪，回應反紫光成員許美華痛批藍委陳玉珍一事。對於傳出陳玉珍曾私下稱「中共打來只會打賴清德」，范雲表示並非親耳聽聞，但直言中共若有軍事行動，影響絕不可能只針對單一個人，「這應該連小學生都知道」。她強調民進黨一貫立場是追求和平，但和平須建立在實力之上，呼籲藍白陣營停止阻擋國防預算，應儘速付委審查。

民進黨立委范雲今日於立法院會議前受訪，回應關於反紫光成員許美華痛批陳玉珍之事。

許美華近日指出，曾有美國智庫人士拜訪陳玉珍時，陳私下表示「中共打來只會打賴清德」，甚至自稱「自己不是台灣人」。對此，范雲回應，這並非她親耳聽到的說法，但她認為更重要的關鍵在於，中共若有軍事行動，影響絕不可能只針對單一個人。對於中共打過來的話，只會打賴清德這種話，范雲表示，「這個應該連小學生都知道答案」。

同時，范雲也重申，民進黨的立場始終是追求和平，但和平必須建立在實力之上，唯有強化國防，才能確保真正的和平與安全。她也特別呼籲藍白陣營，尤其是陳玉珍委員，應支持國防強軍相關條例，儘速送交委員會審查，而不是一再阻擋。

原文出處：快新聞／傳陳玉珍稱「中共只打賴清德」 范雲怒轟並非如此：連小學生都知道答案

