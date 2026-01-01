傳陳菊將出院「年後上班」 菊系人士：沒聽說

75歲監察院長陳菊身體出狀況，已住院逾1年。（圖／翻攝自陳菊(花媽)臉書）





75歲監察院長陳菊身體出狀況，已住院逾1年，有消息指出，她曾在住院期間向總統賴清德請辭，但未獲准，昨（12/31）傳出陳菊恢復狀況良好，有望在農曆年前出院、年後返回工作崗位。不過有「菊系人士」澄清，陳菊目前仍在復健中，沒有聽說出院、上班等相關規劃，一切以院方及家屬說法為準。

《聯合報》報導，相關人士透露，陳菊因兩度中風入院逾1年，她曾在住院期間向賴清德請辭，但賴清德考量政治情勢後未批准；相關人士也說，陳菊目前可以靠拐杖輔助行走，語言方面可以溝通，但仍需持續復健，以訓練流暢度及清晰度，或許可在農曆年前出院、年後返回工作崗位。

不過據《自由時報》報導，「菊系人士」指出，陳菊目前仍在積極復健中，沒聽說有出院、上班等相關規劃，一切以院方及家屬說法為準。

陳菊2024年12月因感冒赴高醫就診，並順道進行健康檢查，發現右側腎臟有一顆約3.5公分的腫瘤，後於12月21日進行切除手術，未料在出院前一天，陳菊突感右下肢無力，經檢查確認為左側腦血管阻塞，立刻接受治療清除栓塞，迄今已住院逾1年，去（2025）年4月蔡英文、蕭美琴突然前往高醫探視，引發外界揣測病情是否出現變化。

