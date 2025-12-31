傳陳菊年後返回監院 地方人士曝她現況：應沒那麼容易

監察院長陳菊因健康因素住院1年，有消息傳出，陳菊的復原狀況比預期快，有望在農曆年前出院，甚至在年後返回工作崗位，對此，地方人士認為，應該沒那麼容易。（本報資料照片）

監察院長陳菊因健康因素住院1年，長時間請假引發質疑，不過，有消息傳出，陳菊的復原狀況比預期快，有望在農曆年前出院，甚至在年後返回工作崗位。對此，有地方人士認為，陳菊復健雖逐漸進步，但要在短時間回到監察院上班應該沒那麼容易。

有消息傳出，陳菊在高醫住院期間，曾向賴清德總統表達辭職意願，但請辭未獲准，主因在於目前政治情勢下，若提名新任監察院長，恐怕都會遭到藍白陣營否決，因此傾向由陳菊續任。而陳菊近期的復健狀況良好，有望在農曆年前出院，甚至返回工作崗位。

對此，地方人士表示，沒有聽說陳菊曾向總統請辭及農曆年可能返崗上班的消息，陳菊的復原狀況確實逐漸進步當中，但據了解，目前她已能在旁人攙扶或拄拐杖輔助下緩步行動，不過，言語表達狀況還有很大的進步空間，要在短時間內回到監察院工作，應該沒有那麼容易，大家都希望陳菊可以早日康復。

