傳陳菊農曆年後上工 陳其邁曝花媽近況

▲媒體報導指出陳菊計劃在農曆年後返回監察院上工。（圖／翻攝自國家人權委員會官網）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊過去因健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後準備出院時卻發生左側腦血管阻塞，在黃金救援時間動刀治療，所幸並無生命危險，如今傳出將在農曆年前上工，對此高雄市長陳其邁今（1）日受訪表示，花媽身體恢復狀況非常好，這也是大家的期待，但對於是否上工則是毫無所悉。

陳菊過去因流感就醫，健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後準備出院時卻發生左側腦血管阻塞，在黃金救援時間動刀治療，所幸並無生命危險。昨日有媒體報導指出，陳菊目前仍在高醫住院，不排除於農曆年前出院，並計劃年後上工。

廣告 廣告

對此陳其邁表示，花媽的身體恢復狀況非常好，這也是大家所期待，至於在生涯或工作方面，這部分自己毫無所悉，「希望花媽能夠加油，身體能夠更加的健康」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳菊近況曝光！兩度中風後語言能力受損 傳農曆年前出院返家休養

陳菊請假超過1年！黃國昌酸：監察院變肥貓院 有沒有院長已沒差

賴瑞隆發「陳菊黑白照」又刪文！他傻眼喊檢警：該抓人了吧