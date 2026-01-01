傳陳菊農曆年後返回工作崗位 陳其邁：毫無所悉

有消息傳出，陳菊有望在農曆年前出院，甚至在年後返回工作崗位，對此，陳其邁1日受訪表示，陳菊身體恢復良好，但生涯的部分他毫無所悉。（洪浩軒攝）

監察院長陳菊因健康因素住院1年，近日有消息傳出，她的復原狀況比預期快，且有望在農曆年前出院，甚至在年後返回工作崗位。對此，陳其邁1日被媒體問及此事，他表示，陳菊身體恢復良好，生涯的部分他毫無所悉，大家都期待陳菊身體能夠更健康。

有消息傳出，陳菊在高醫住院期間，曾向賴清德總統表達辭職意願，但請辭未獲准，主因在於目前政治情勢下，若提名新任監察院長，恐怕都會遭到藍白陣營否決，因此傾向由陳菊續任。而陳菊近期的復健狀況良好，有望在農曆年前出院，甚至返回工作崗位。

對此，陳其邁出席元旦升旗典禮時受訪表示，花媽身體恢復的狀況非常好，這也是大家的期待，而在她的生涯部分或者是工作部分，這他們毫無所悉，不過，希望花媽能夠持續加油，身體能夠更加健康。

