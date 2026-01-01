傳陳菊「恢復良好」將銷假上班？陳其邁說話了

民視新聞／顏一軒、楊軒報導

監察院長陳菊因病住院中，總統賴清德、副總統蕭美琴與前總統蔡英文都曾於去（2025）年前往高醫探視，媒體報導，據傳陳菊恢復狀況良好，有望在農曆年前後出院，重返工作崗位，但菊系人士已駁斥此說法。對此，高雄市長陳其邁今（1）日回應，「花媽」的身體恢復的非常好，這也是大家的期待，但在生涯與工作部分，他們「毫無所悉」。





陳其邁今早在民進黨市長擬參選人邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及高雄市議長康裕成等人的陪同下，率領市府團隊出席在高雄文化中心圓形廣場舉辦的「高雄市各界慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，外傳「花媽」陳菊農曆年前要出院，然後農曆年後要上班，市長最近有沒有去看望她？對此，陳其邁表示，「花媽」的身體恢復的狀況也非常好，這也是大家的期待，在生涯或工作的部分，他們毫無所悉，但也希望「花媽」能夠加油，身體能夠更加健康。

陳菊前（2024）年12月底因嚴重流感回高醫就診，檢查後發現右腎有一顆3.5公分的腫瘤，以達文西機械手臂切除後，出院前又發生腦血管阻塞，手術過程順利，原本預計3至5天就能出院，但出院前一天早上，突感右下肢無力，於1小時內迅速完成檢查，確認其為左側腦血管阻塞，由於在黃金時間內進行妥善處置，所幸危機得以及時化解。

針對陳菊即將回歸監院上班一事，據《自由時報》報導，「菊系人士」指出，沒聽說此一訊息，目前「花媽」仍在持續復健中，確切情況需由院方或家屬說明為準。





