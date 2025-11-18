傳陸客取消49萬張赴日機票！達人曝「對日本影響嚴重」：台灣人快買機票

生活中心／朱祖儀報導

近來傳出中國有49.1萬張飛往日本的機票被退票。（示意圖／記者張雅筑攝影）

近來因為日本首相高市早苗發表「台灣有事可能構成日本存亡危機」言論，中國外交部領事司呼籲，中國公民「近期暫勿前往日本」，中日關係變得緊張，近來更有消息傳出，中國有49.1萬張飛往日本的機票被退票。對此，旅日達人林氏璧表示，若消息為真，那對於日本會有非常顯著的影響。

據《南華早報》報導，一名資深航空分析師表示，從15日開始，中國航空約有49萬1000張飛往日本的機票遭取消，其中從上海出發的航班被退票比例最多，總損失高達數十億人民幣，且有70%為來回機票。

據了解，中國國際航空、南方航空、東方航空等中國3大國營航空公司也公告，針對出發日期在今年11月15日至12月31日的機票，可免費改票一次，且退票免收手續費，由此可見退票數量可能持續往上漲。

對此，林氏璧分析，若此消息為真，那將會對日本旅遊觀光業造成顯著影響，今年以來中國旅客前往日本每月人數平均為80萬人，目前為止至年底約剩下1個半月，原本預估將有120萬名中國旅客訪日，目前以退機票的人數看來，已經退了約1/3，「更何況這只是兩天多就退這麼多，接下來如果情勢還是持續緊張，退票的人可能會越來越多。」

林氏璧認為，這波退票潮恐顯著影響日本觀光。（示意圖／資料照）

林氏璧也說，在日本旅館業工作的朋友私下透露，11月的中國團也都取消預定。看到日本旅遊觀光業受衝擊，林氏璧喊話，「日本旅遊有事，就是台灣有事。各位朋友，大家應該知道要做什麼了吧。日本機票買起來！」

