傳陸方盼蔣萬安赴雙城論壇發表「友中」言論 梁文傑：相信蔣有他的智慧

傳出陸方希望蔣萬安參加雙城論壇時發表「友中」言論，陸委會副主委梁文傑今天（24日）回應，他相信蔣萬安有自己的智慧。（資料照片／李智為攝）

本屆雙城論壇輪到上海主辦，並將於12月27日至28日登場，但因日前北捷發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安昨宣布只會參加主論壇，於28日當天來回。不過，傳出陸方希望蔣萬安屆時發表「友中」言論。對此，陸委會副主委梁文傑今天（24日）回應，他認為台北市民最重要、最關心的還是市政，也相信蔣萬安有自己的智慧。

蔣萬安昨透過北市府新聞稿宣布，為因應北捷無差別攻擊事件，蔣決定坐鎮市府，並將上海行程壓縮至5小時，於28日當天來回，僅參加主論壇。

廣告 廣告

對此，梁文傑今天在立法院受訪表示，台北市政府昨天有把變更行程的申請資料給陸委會，他們今天也會很快回覆。 此外，傳出陸方希望蔣萬安在雙城論壇時發表「友中」言論，梁文傑回應，他想台北市民最重要、最關心的還是市政，「我相信蔣市長他有他的智慧」，不然他也不會臨時把行程縮短為當天來回。



回到原文

更多鏡報報導

國台辦發言人被問翻牆「狂結巴」 梁文傑開酸：聽君一席話、還是一席話

雙城論壇因政治氛圍壓縮成2天？梁文傑駁：要像馬英九去10幾天都可以

雙城論壇12月登場 梁文傑籲北市府：早點送出申請