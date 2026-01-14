傳陸施壓歐洲國家封殺台政要 綠黨團：非常可笑

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，任何國家的國際關係不是由單邊決定，如果只要中共認為某人影響到中共跟歐盟任何國家的關係，那人就受到法律的拘束，「難道申根簽證要去北京申請？」，非常可笑。（本報資料照片）

傳出中共為阻止台灣政治人物赴歐，或拜訪一些歐洲議會等政府大樓，試圖要援引《申根邊境法》、《維也納外交關係公約》要求歐洲國家應拒絕其入境；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，任何國家的國際關係不是由單邊決定，如果只要中共認為某人影響到中共跟歐盟任何國家的關係，那人就受到法律的拘束，「難道申根簽證要去北京申請？」，非常可笑。

鍾佳濱表示，歐盟國家早就知道中國不過是經濟上的紙老虎，自己的內捲應付不來，還有餘力去威脅其他國家，「拿國家之間的貿易來做文章嗎？」，更何況中共所說的那是歐盟之間的法律，是只是說不會影響到國際關係。

他指出，任何國家的國際關係不是由單邊決定，如果按照中共對於《申根邊境法》的解釋，只要中共認為某人到中共跟歐盟任何一個國家的關係，那人就要受到這個法律拘束，那豈不是所有要進出歐盟的人，「都要先到北京申請申根簽證嗎？」，這非常可笑。

鍾佳濱直言，黨團認為中共意圖透過法律戰，掩飾自身在經貿能力上的衰退，以及掩飾過去透過經貿遂行中共的和平崛起，甚至威脅全世界的做法已經被看破手腳，所以中共不再敢用直接威脅，要改從所謂的法律進行，沒想到中共對法律的解釋，在我們看來同樣可笑。

