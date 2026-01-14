傳陸阻台政治人物赴歐 王定宇：馬英九卸任參加國際會議 頭銜也被扭曲

傳陸組台政治人物赴歐 王定宇：馬英九卸任參加國際會議 頭銜也被扭曲。（曾薏蘋攝）

傳出中共為了要阻止台灣政治人物赴歐，或拜訪一些歐洲議會等政府大樓，試圖要援引這個《維也納外交關係公約》；民進黨中常委、立委王定宇出席中執會前受訪表示，當年馬英九卸任後參加國際會議，名牌頭銜都遭刻意扭曲。 中國對台灣的惡意、阻撓台灣走向國際，從來沒有少過。「不要天真地以為他只阻撓政治人物，只阻擋他不喜歡的政治人物」。

王定宇指出，中國想幹這種事情又不是新聞。被中共通緝的綠委沈伯洋，好像剛去荷蘭還是哪裡才回來嘛？中國想阻止台灣走出去、在世界被看見，從來沒有少過。

王定宇說，中共現在在歐洲進行這樣的把戲，他聽IPAC（對華政策跨國議會聯盟）的夥伴們說，「不會受這個影響」。 另外在歐洲各國現在對於中國這種恣意干擾他國內政、恣意的違反國際規範的行為，是相當的厭煩的。 所以勸中國做個文明的國家吧，這樣做只會適得其反。

