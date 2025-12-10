傳雙城論壇時間確定！蔣萬安12/27率團赴上海兩天一夜

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安日前表示，雙城論壇預計在12月底舉行，正跟上海方確認，拍板後一定會跟大家說明。而今（10）日傳出，雙城論壇時間已經確定，蔣萬安12月27、28日將親自率團赴上海。

蔣萬安日前表示，雙城論壇目前規劃是12月底，朝向他親自率隊前往，依照過去慣例進行，還在跟上海方確認行程和行政上的細節，拍板後一定會跟大家說明。

而今天傳出，雙城論壇時間已經確定，根據《聯合報》報導，北市府今天已經向陸委會提出申請，蔣萬安將會在12月28、28日率團到上海。

