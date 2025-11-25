傳雙城論壇「12/26登場」？ 林奕華：一切定案會對外公布

政治中心／綜合報導

北市長蔣萬安(中) 、北市副市長林奕華（右）、上海市副市長華源（左）於2024年雙城論壇上簽署MOU。（圖／記者趙于瑩攝影）

原本預定於今年九月舉辦的「第16屆雙城論壇」因MOU等因素延期，日前上海市台辦副主任李驍東來台申請更遭陸委會駁回。台北市副市長林奕華今（25）日則證實，時間點敲定在12月下旬舉辦，目前已和上海方面展開行程、MOU確認。不過據消息傳出，確切舉辦的時間點則是在12月26日。

針對雙城論壇時間，台北市副市長林奕華受訪時證實，現在的確已經開始展開討論，行程各方面都重新予以確定，時間會在12月下旬，但確切日期要等定案後才會對外公布。

媒體追問，民進黨台北市議員洪健益掛看板說，投給蔣萬安就是投給國民黨主席鄭麗文，會不會擔心會影響到雙城論壇舉辦？林奕華強調，雙城論壇行之多年，從前台北市長郝龍斌到柯文哲，一路過來都沒有因為疫情斷過，陸委會也非常支持，兩市互相學習有交流平台，中央也非常支持，不會受到影響，會按步就班按照每年進度舉辦。

不過據消息指出，雙城論壇的確切舉辦時間將落在12月26日。

