傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝

宥勝傳離婚7個月，老婆慈惠突吐搬家現況。（圖／臉書 宥勝之旅）

男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。

慈惠7日迎來43歲生日，她在社群曬出雙手框住夕陽的風景照，坦言「在新的城市開啟新的生活。那些來得及來不及說再見的朋友們，希望一切平安順利，期待很快能再相見」。她透露，離開前剛好見證稻子從插秧到收穫，感覺就像老天爺安排好的最圓滿結束，「最熟悉的自然循環，最依戀的樹木土地與溪流，再多的捨不得，都還是必須順著流動，放下。然後前進」。

慈惠感嘆，未來的一切無法預期，深信會變得越來越好，因為身邊都充滿希望和愛，「謝謝始終關心的家人朋友，謝謝賦予生命的父母」，並將這份生日祝福送給大家，期望大家都能被滿滿的愛包圍。

貼文曝光後，引來不少網友留言回應，「祝福一切平安順遂，每天都有好心情，漸入佳境」、「大步向前走，前方還有許多溫暖的事等妳去迎接」、「祝福妳和家人會越來越好的～～加油」、「好喜歡看你們的笑容，甜甜的，暖暖的，真摯的，不自覺地嘴角也跟著上揚了」。至於原住家的現況，慈惠也親自回覆：「小木屋依舊有溫馨的燈火會繼續閃亮，期待很快能再清水相遇。」

