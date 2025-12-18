傳顏寬恒官司不妙。地方補選秘密武器是「顏妻」。

記者侯彩紅、游任博、林育昇、周威志／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任來，要面對的第一戰，明年上半年就可能進行的台中2選區立委補選，因為顏寬恒涉及詐領助理費的貪污官司，第三審可能在農曆年後就會出爐，若維持有罪判決，最快3月就要補選，傳出顏家屬意顏寬恒兒子顏劭朋出征，但地方希望顏寬恆老婆陳麗玲。

傳出顏家似乎也對顏寬恒詐領助理費最終審理不樂觀。

國民黨立委顏寬恒vs.記者（2025.12.10）：「（委員，助理費撤簽這件事情，是不是說為您的個案來做解套） 。」

日前傳出陳玉珍提案修法助理費除罪化是協助解套，顏寬恒低調再低調，就在高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊也稱不會有看法和聲明，但傳出顏家似乎也對顏寬恒詐領助理費最終審理不樂觀。

地方人士分析，依照進度，2023年4月起訴，2025年9月二審宣判，三審不排除在農曆年前有結果，若無法全身而退，顏寬恒將被解職，最快明年3到4月就要補選。

聲源：台中議會副議長顏莉敏（2022.01.08）：「為了選舉，侮辱我的阿公，侮辱我的阿嬤 。」

過去幫哥哥顏寬恒助選，還哽咽落淚，台中議會副議長顏麗敏被看法接棒顏寬恒，角逐立委。

聲源：台中議會副議長顏莉敏：「沒有喔沒有，謝謝 。」

顏麗敏很低調，據了解顏家必須維持黑派地方根基，已排除轉戰選立委，顏寬恒兒子顏邵朋不滿30歲，留學英國也被點名，不過出生顏家嫡系，仍需考量社會觀感；傳出顏寬恒妻子陳麗凌可望代夫出征。

前立委陳柏惟：「那是傷心地啊，如果你派女性素人，甚至是可以避開，所謂姓顏的這個角色的話，的確還是會有一點點吸引力，實際上的地方運作，還是後面那些大哥大 。」

顏寬恒妻子陳麗凌（2013.01.13）：「拜託大家給寬恒一次機會 。」

為丈夫助選，陳麗凌過去也時常在造勢場合露臉，外型亮眼，但不姓顏，足以代表顏家。

政治評論員邱明玉：「如果你找顏劭朋的話，第一個他姓顏，那很多人會覺得說，哇會給外界好像，你們都是家天下這樣的觀感，陳麗凌她就是一個小白兔，那最後實質掌控的，還是有可能是顏寬恒 。」

中二補選是否會迎來2022年後第四場藍綠大戰，傳出在地方獲得高度關注。

