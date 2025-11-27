傳香港火警因「防護網」不阻燃 台法規也無要求「防焰」

工地防護網所使用的材質，大部分都是尼龍又或者是帆布，並沒有防焰或防火的功能。（圖／東森新聞）





有消防員提出香港火災大樓就像燈籠一樣，竹製鷹架把防護網撐了起來，外牆結構承受不了高溫，浮升火羽流，火勢瞬間延燒。至於台灣的防護網規定，只要求防墜等，並沒有要求防焰，專家指出，主要原因為台灣工地的鷹架，大多是鋼管製，不會助燃，但也有人認為相關單位應該加強防護網材質規範，補足漏洞。

濃煙直竄香港大樓惡火原因，目前矛頭指向竹棚外一大面綠色的防護網，疑似材質沒有符合阻燃標準，還有消防員指出，綠色防護網有如燈籠外皮，竹製鷹架則是撐開它的骨架，易燃的防護網被火一燒裡面蓄積大量高熱，外牆結構承受不了高溫，浮升火羽流一發不可收拾，一點燃網子迅速被火吞噬。

去年另一個大樓穗禾苑大維修，議員指出就有業主測試防護網的易燃程度，發現完全沒有阻燃性，還有香港人分享，燒了會縮起來才能阻燃，因此有人質疑，這回火災大樓也是用同一種物料，而事實上反觀台灣，多數防護網也不阻燃。

專家指出台灣的建案和工地防護網所使用的材質，大部分都是尼龍又或者是帆布，並沒有防焰或防火的功能。

甚至法規也沒有要求，防護網要防火，營造安全衛生設施標準，只有列出安全網材料，強度檢驗及張掛方式，要符合國家標準，專家也說明，在台灣防護網主要功能是，防止灰塵雜物磚塊等墜落，或是防範工人墜樓。

建築安全履歷協會理事長戴雲發：「（法規規定）一個基地100坪，建蔽率多少它會退縮，離鄰房要多遠，建築蓋了之後會有個距離，我們台灣的鷹架，基本上大部分都是用鋼製的，用鋼管的，另外就是說也會要求說，我們鷹架上面，不可以任意堆置一些材料，基本上比較不會有火要上來。」

防燃材質的防護網價格通常比普通材質貴一倍，因此多數工地都採用普通材質的防護網，但每個小環節都可能成為釀災關鍵，因此也有專家認為相關單位得制定，防護網相關法規來把關，補足制度漏洞，防止類似悲劇上演。

