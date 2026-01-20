傳馬克宏拒加入和平理事會 川普氣炸：對法國酒類課徵200%關稅

美國總統川普（Donald Trump）宣布將成立國際組織「和平理事會」，負責處理加薩戰後的治理與重建，不過歐洲各國領袖紛紛對加入該組織表示質疑，還傳出法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）現階段打算拒絕參加。川普對此相當不滿，揚言要對法國酒類課徵200%關稅，以此脅迫法國加入，更狠酸馬克宏就快要下台了，根本沒人想邀請他。

《路透社》報導，當記者問及馬克宏表示不會加入一事時，川普回應，「他這麼說了嗎？反正沒人想要他加入，因為他很快就要卸任了。」更揚言將對法國葡萄酒和香檳徵收200%的關稅，聲稱此舉將促使馬克宏加入他所提出的，旨在解決國際衝突的和平理事會。

隨後，川普更在自家社群平台真實社群（Truth social）發文，曬出馬克宏私下傳給他的訊息，訊息內容寫道，「我們在敘利亞問題上站在同一陣線，我們也能在伊朗方面取得巨大的成就，但我無法理解你到底在對格陵蘭做些什麼。」據消息人士稱，法國目前打算拒絕加入該組織的邀請，原因在於馬克宏認為該組織的章程範圍已經超出加薩議題，而且可能與聯合國體制的原則和框架有所衝突。

事實上，川普最初在去年9月宣布結束加薩戰爭的計畫時就提議成立「和平理事會」，並在上週發給世界各國領導人的邀請函中，概述了該委員會在全球範圍內結束衝突的廣泛作用。不過《路透社》指出，美國政府在發送給各國的章程草案中要求，如果成員國希望其成員資格持續3年以上，就需繳納10億美元。各國對此抱持謹慎態度，認為這項計畫可能影響聯合國的運作。

