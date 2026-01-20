傳馬克宏無意入和平理事會 川普揚言對法酒祭高關稅

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國前總統川普今天揚言要對法國葡萄酒與香檳課徵高達200%關稅，理由是法國似無意接受川普邀請，加入他所設立的「和平理事會」（Board of Peace）。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，和平理事會最初願景是監督戰後加薩（Gaza）地區的治理與重建工作，但相關章程似乎並未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

親近法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的消息人士透露，法國「無意對這項邀請給予正面回應」。

這名消息人士說，和平理事會的章程「超出了加薩的單一架構」。

川普對法國似不打算加入和平理事會一事輕描淡寫，還說「沒人想要他（馬克宏）加入」。

川普對記者說：「嗯，反正也沒人想要他，因為他很快就要下台了，所以也沒關係。」

川普還說：「我要對他的葡萄酒和香檳課徵200%的關稅，他就會加入。但他也可以選擇不加入。」

此外，川普也證實，他已邀請俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）加入和平理事會。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早表示，普丁已透過「外交管道」收到邀請。

川普在佛羅里達州接受記者詢問時表示：「是的，他已受到邀請。」（編譯：劉文瑜）1150120