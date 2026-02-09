傳馬斯克團隊參訪太陽能台廠 業者：早布局太空商機

（中央社記者張建中新竹9日電）特斯拉暨Space X執行長馬斯克團隊傳出接連走訪中國和台灣太陽能廠，台灣業者低調不願評論，不過強調早已布局太空太陽能應用，持續投入研發盼提前卡位商機。

瞄準地球和太空資料中心能源需求，馬斯克團隊傳出接連參訪中國及台灣太陽能廠，此外，特斯拉也評估在美國多處地點設廠生產太陽能電池。

台灣太陽能業者對於馬斯克團隊參訪一事低調不願評論，不過審慎樂觀看待太空太陽能應用發展。聯合再生能源表示，對於太陽能模組在太空環境的應用，無論是高紫外線、高能粒子輻射等極端條件的耐受性，或是成本結構、模組輕量化設計，以及鈣鈦礦疊層技術的導入，都已投入研發。

廣告 廣告

此外，聯合再生能源也透過材料、製程與系統整合等多面向，逐步尋求可落地的解決方案。聯合再生能源強調，在高效率電池與模組技術上具備深厚的研發基礎與完整的人才團隊，2024年能源展中已展示鈣鈦礦相關技術成果，未來對於各類創新應用與產業合作，保持高度開放態度，並樂於與相關夥伴進一步交流與評估可行性。

元晶表示，布局太空相關產品已3、4年，目前持續發展中。台灣太陽能供應鏈完整，且具備「非紅供應鏈」特色，將居有利的發展地位。

中美晶董事長徐秀蘭先前受訪說，太空是太陽能好的應用，是台灣廠商很好的機會，因為低軌衛星發射量逐年增長，且台灣太陽能電池生產技術成熟，在地緣政治方面，又是令大部分國家放心。不過，太陽產品品質認證困難度與複雜度高。（編輯：潘羿菁）1150209