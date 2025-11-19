傳馬杜洛密商下台條件換撤軍遭拒絕! 美智庫：恐成最後通牒

川普與馬杜洛對於和平有不同的看法。 圖：翻攝自 X《Eduardo Menoni》

[Newtalk新聞] 《紐約時報》於週二表示，美國政府拒絕了委內瑞拉總統馬杜洛的和平條件，也就是以自己兩年後辭任換取美國撤軍。某匿名官員稱，他們得知馬杜洛政府成員曾向川普政府提出兩到三年的過渡程序，以確保有序辭職，然而白宮認為馬杜洛延後下台是「不可接受的」。

委內瑞拉方面除表示抵抗決心，也不停重申談判的意願。週一（17）在一檔本地電視節目中，馬杜洛呼籲川普考慮與他對話，並表示絕對尊重國際法，拒絕以武力威脅或使用武力來在國家間強加規則，強調自由國家應該只透過外交、對話來彼此理解。

馬杜洛還在 16 日演唱知名樂手約翰．藍儂的作品〈Imagine〉，表達反戰思想。圖：翻攝自 X《 The Associated Press 》

近期美國恢復了與馬杜洛的非正式通訊，儘管局勢呈現不斷升溫，但川普目前對於是否真的會發動進攻，仍沒有明確的說法。週日（16）川普表示「可能」會與馬杜洛進行一些討論，看看結果如何，針對可能的軍事行動，他則在週一表示不排除任何可能性。

《美聯社》引述美國智庫《大西洋理事會》（Atlantic Council）研究員，高級拉丁美洲威脅情報分析師傑夫．拉姆齊（Geoff Ramsey）之說法認為，白宮很可能正在發出最後通牒，但川普會對具體的方案有所彈性，比如向委內瑞拉索取石油控制權、移民政策合作等。拉姆齊補充道，川普的重點在於「尋求一場勝利」。

